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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يثمن مواقف مالطا الداعمة للقضايا العربية ولدولة فلسطين

نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية المالطي
نبيل فهمي يلتقي وزير الخارجية المالطي
الديب أبوعلي

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الدكتور كريس فيرن، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية مالطا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وثمّن فهمي خلال اللقاء المواقف المالطية الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيدًا باعتراف مالطا بدولة فلسطين ودعمها الثابت لحل الدولتين، وبدورها البنّاء خلال عضويتها السابقة في مجلس الأمن في دعم الجهود الرامية إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وبحث الجانبان سبل توسيع التعاون العربي الأوروبي وتعزيزه في مختلف المجالات، كما تناولا الأوضاع في المنطقة والتصعيد الجاري في البحر الأحمر. وأكد الأمين العام، في هذا السياق، الترابط الوثيق بين المصالح العربية والأوروبية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي والالتزام بقواعده باعتباره المرجعية التي تكفل صون الأمن والاستقرار، وحماية حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية.

نبيل فهمي جامعة الدول العربية الدكتور كريس فيرن مالطا جمهورية مالطا الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك القضية الفلسطينية فلسطين وزير الخارجية المالطية

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