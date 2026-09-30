رسميا.. إلغاء ودية تونس ومالي

قرر معين الشعباني، المدير الفني لمنتخب تونس، إلغاء المباراة الودية ضد مالي.

وكان من المقرر أن يلعب منتخب تونس ضد مالي يوم 3 أكتوبر على ملعب رادس.

وتعادل منتخب تونس في أول مباراتين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعبه أمام كل من أوغندا وبوتسوانا.

مجموعة تونس

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين بالتساوي مع بوتسوانا.

ويعيش منتخب تونس فترة تراجع كبيرة على مستوى الأداء والنتائج، وظهر ذلك بشكل واضح في كأس العالم بعدما خسر 3 مباريات.

وأعلن الاتحاد التونسي إقالة صبري لموشيه مدرب نسور قرطاج بعد أول مباراة في كأس العالم، وتولى المهمة الفنية بعده مواطنه الفرنسي هيرفي رينارد.

وعقب كأس العالم أعلن منتخب تونس تعيين معين الشعباني مديرًا فنيًا للفريق الوطني.