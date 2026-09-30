فتحي سند يحذر أحمد فتوح: الإصابات المتكررة مقلقة.. والزمالك مطالب بحسم التجديد

حذر الناقد الرياضي فتحي سند، من كثرة الإصابات التي تعرض لها أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الإصابات المتكررة تحرمه من الظهور بالمستوى الحقيقي الذي يتمتع به.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أرى أن كثرة إصابات أحمد فتوح في الفترة الأخيرة أصبحت أمرًا مقلقًا، خاصة أنه من أفضل اللاعبين المهاريين في مركز الظهير الأيسر في مصر، لكن الإصابات المتكررة تحرمه من الظهور بالمستوى الحقيقي الذي نعرفه عنه».

وأضاف: «فتوح يمتلك موهبة كبيرة، ولذلك أتمنى أن يهتم بنفسه بدنيًا بشكل أكبر، ويضع كرة القدم وتركيزه داخل الملعب في المقام الأول، بعيدًا عن الانشغال بأخبار التجديد أو العروض الخارجية، حتى لا تضيع منه فرصة التألق وإثبات نفسه».

وتطرق الناقد الرياضي إلى موقف الزمالك من ملف تجديد عقد أحمد فتوح، مطالبًا مجلس إدارة النادي بحسم الأمر سريعًا وعدم الانتظار حتى اقتراب نهاية عقد اللاعب.

واختتم فتحي سند حديثه قائلًا: «وفي الوقت نفسه، أرى أن مجلس إدارة الزمالك مطالب بحسم ملف تجديد عقده سريعًا، وعدم الانتظار حتى يصل اللاعب إلى نهاية عقده.. ويمشي.. فري!».