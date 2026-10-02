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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرض المواطنين للخطر.. ضبط سائق توك توك قاد مركبته عكس الاتجاه بالمقطم

المتهم
المتهم
محمد شراط

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد مركبة «توك توك» يسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع في القاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مركبة «التوك توك» الظاهرة في مقطع الفيديو، وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة الجيزة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه كان يقود المركبة عكس الاتجاه بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المقطم، بهدف اختصار الطريق.

وتم التحفظ على مركبة «التوك توك»، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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