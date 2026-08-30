ماليزيا: فقدنا الاتصال بـ91 شخصا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية في الصين ونيبال

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية أن عدد المواطنين الذين تعذر الاتصال بهم عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال والصين بلغ 91 ماليزياً.

وأوضحت الوزارة أن 36 ماليزياً لا يزالون مفقودي الاتصال في الصين، بينما تعذر التواصل مع 55 آخرين في نيبال.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية: "أحطنا علماً بتقارير السلطات في (التبت) بالصين، والتي تفيد بوجود ثلاثة ماليزيين ضمن الرعايا الأجانب المفقودين حالياً إثر انهيار طيني وقع بميناء جيرونج في 26 أغسطس. ومع ذلك، فإن هؤلاء الرعايا الثلاثة مدرجون بالفعل ضمن قائمة الـ36 ماليزياً الذين يتعذر الاتصال بهم في الصين".

وتواصل السفارتان الماليزيتان في كاتماندو وبكين التنسيق مع السلطات المعنية والجهات المختصة للاطمئنان على سلامة المواطنين وتحديد أماكن وجودهم، مشيرة إلى أنها تجري تدقيقاً للبيانات الواردة من كلا البلدين منعا للتكرار.

وأضاف البيان: "قدمت السفارة الماليزية في كاتماندو المساعدة القنصلية لأسر المفقودين الذين وصلوا إلى العاصمة النيبالية وحرصت على تزويدهم بأحدث المستجدات وإرشادهم للإجراءات المحلية، والتنسيق مع الجهات المعنية في نيبال.. كما رافق مسئولون ماليزيون أفراد الأسر إلى المرافق ذات الصلة في كاتماندو عند الاقتضاء، مع توجيه النصيحة لهم بالالتزام التام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات النيبالية".

وتجري السفارتان في كاتماندو وبكين محادثات مستمرة مع السلطات في نيبال والصين لبحث إمكانية الوصول إلى المناطق القريبة من المواقع المتضررة، مؤكدة أن أي تحرك للمسؤولين الماليزيين نحو هذه المواقع يخضع لموافقة السلطات المختصة وتقييم ظروف السلامة والوصول على الأرض.