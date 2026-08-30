قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناميبيا تمضي قدمًا في مشروع لاستخراج الفوسفات من أعماق البحار
خالد هاشم: 9.4 مليار دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2025.. والأسمدة تستحوذ على الثلث
الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل
دجل وشعوذة.. القبض على شخص نصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا
سقوط عصابة تزوير العملات المحلية
الهلال ينهي تعاقده مع كريم بنزيما بالتراضي.. واللاعب يقترب من الاعتزال
سعر الذهب في مصر الآن وعيار 21 يسجل 6280 جنيها| تفاصيل
يبدأ من 2000 جنيه وأقساط على 20 سنة.. تفاصيل مشروع الإيجار الجديد للإسكان الاجتماعي
قرارات رادعة للجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد أحداث دوري القسم الثاني (أ)
بعد المقترح الأمريكي.. المركزي يوضح التدابير الخاصة بفروع بنك مصر في الإمارات
خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي قبل العام الدراسي الجديد
هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماليزيا: فقدنا الاتصال بـ91 شخصا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية في الصين ونيبال

الفيضانات والانهيارات الأرضية
الفيضانات والانهيارات الأرضية
أ ش أ

 أعلنت وزارة الخارجية الماليزية أن عدد المواطنين الذين تعذر الاتصال بهم عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال والصين بلغ 91 ماليزياً.

وأوضحت الوزارة أن 36 ماليزياً لا يزالون مفقودي الاتصال في الصين، بينما تعذر التواصل مع 55 آخرين في نيبال.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية: "أحطنا علماً بتقارير السلطات في (التبت) بالصين، والتي تفيد بوجود ثلاثة ماليزيين ضمن الرعايا الأجانب المفقودين حالياً إثر انهيار طيني وقع بميناء جيرونج في 26 أغسطس. ومع ذلك، فإن هؤلاء الرعايا الثلاثة مدرجون بالفعل ضمن قائمة الـ36 ماليزياً الذين يتعذر الاتصال بهم في الصين".

وتواصل السفارتان الماليزيتان في كاتماندو وبكين التنسيق مع السلطات المعنية والجهات المختصة للاطمئنان على سلامة المواطنين وتحديد أماكن وجودهم، مشيرة إلى أنها تجري تدقيقاً للبيانات الواردة من كلا البلدين منعا للتكرار.

وأضاف البيان: "قدمت السفارة الماليزية في كاتماندو المساعدة القنصلية لأسر المفقودين الذين وصلوا إلى العاصمة النيبالية وحرصت على تزويدهم بأحدث المستجدات وإرشادهم للإجراءات المحلية، والتنسيق مع الجهات المعنية في نيبال.. كما رافق مسئولون ماليزيون أفراد الأسر إلى المرافق ذات الصلة في كاتماندو عند الاقتضاء، مع توجيه النصيحة لهم بالالتزام التام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات النيبالية".

وتجري السفارتان في كاتماندو وبكين محادثات مستمرة مع السلطات في نيبال والصين لبحث إمكانية الوصول إلى المناطق القريبة من المواقع المتضررة، مؤكدة أن أي تحرك للمسؤولين الماليزيين نحو هذه المواقع يخضع لموافقة السلطات المختصة وتقييم ظروف السلامة والوصول على الأرض.

وزارة الخارجية الماليزية الفيضانات الانهيارات الأرضية نيبال الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

أصوات عذبة تتألق في مبادرة السرد القرآنى بالوادي الجديد..صور

افتتاح حضانات مستشفى الصدر بقنا

افتتاح وحدة حضانات جديدة بمستشفى صدر قنا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يبحث زيادة كميات المخلفات الصلبة الموردة لمصنع التدوير بملوى

بالصور

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: متفوقون بلا كليات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

المزيد