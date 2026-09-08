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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: معرض العلمين الدولي للطيران ينشط السياحة الوافدة للمدينة بشكل كبير

النائب محمد فاروق يوسف
النائب محمد فاروق يوسف
محمد الشعراوي

أشاد النائب محمد فاروق يوسف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب بافتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026) بمطار العلمين الدولي، مؤكداً أن هذا الافتتاح يبعث برسائل  ودلالات قوية للعالم أجمع حول الاهتمام الرئاسي المباشر بتوطين الصناعات المتقدمة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعات الطيران والفضاء والدفاع.

وأوضح النائب محمد فاروق يوسف أن حرص القيادة السياسية على رعاية وحضور هذا الحدث الدولي الفارق يرسخ الثقة الكاملة لدى المستثمرين وكبريات الشركات العالمية في قدرة الدولة المصرية على تنظيم وتأمين الفعاليات الكبرى على أعلى مستوى احترافي.
دعم قطاعي السياحة والطيران المدني

وأشار  إلى أن تنظيم المعرض في نسخته الثانية بمدينة العلمين ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على القطاع السياحي وحركة الطيران المدني من خلال تنشيط الحركة الجوية و جذب المئات من وفود الطيران المدني والعسكري والشركات المصنعة عالمياً، مما يرفع الكفاءة التشغيلية لمطار العلمين الدولي ويزيد من معدلات الطيران العارض والمنتظم.

 ترويج للسياحة الاستثمارية وسياحة المؤتمرات

و أشار إلى أن هذا المعرض يمثل ترويجا للسياحة الاستثمارية وسياحة المؤتمرات من خلال وضع العلمين الجديدة على خريطة المهرجانات والمؤتمرات العالمية المتخصصة، مما يسهم في جذب سياحة رجال الأعمال والوفود رفيعة المستوى طوال العام.

وأكد النائب محمد فاروق يوسف أن احتضان مدينة العلمين الجديدة لهذه الفعالية العالمية يحمل أبلاغ المعاني السياسية، حيث أصبحت المدينة نموذجاً حياً لإرادة الدولة المصرية في تحويل منطقة كان يغلب عليها الإهمال وشواهد الحروب القديمة إلى عاصمة اقتصادية وسياسية متكاملة على البحر المتوسط.
‏وبركاته
وأضاف أن حضور رؤساء وممثلي الدول ومسؤولي الهيئات الفضائية والعسكرية لمدينة العلمين يؤكد أنها لم تعد مجرد وجهة صيفية، بل باتت مقراً سياسياً استراتيجياً وقبلة للدبلوماسية الدولية وللمعارض الكبرى و قبلة السياحة العالمية مما يعزز قوة مصر الناعمة ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونوه النائب محمد فاروق يوسف على أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 يعد خطوة تنفيذية جديدة نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، موجهاً التحية لجميع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية على تنظيم هذا الحدث المشرف الذي يدعو كل مصري للفخر.

النائب محمد فاروق يوسف مجلس النواب البرلمان معرض العلمين

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