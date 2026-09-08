برلماني: معرض العلمين للطيران يعزز مكانة مصر الدولية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمطار العلمين الدولي، يمثل رسالة واضحة على ما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات وقدرات تؤهلها لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026

وقال البري في بيان له، إن الحضور الدولي الواسع في المعرض، بمشاركة عدد من الدول وفرق الاستعراضات الجوية إلى جانب القوات الجوية المصرية، يعكس تنامي الثقة الدولية في مصر ومكانتها كحلقة وصل مهمة للتعاون في مجالات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن تنوع المشاركات من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند يقدم نموذجًا للتعاون الدولي المتعدد في قطاع ذي أهمية استراتيجية متزايدة.

وأضاف أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يتجاوز كونه حدثًا استعراضيًا، ليشكل منصة اقتصادية واستثمارية مهمة تتيح فرصًا للتواصل بين الشركات والمؤسسات المتخصصة، وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التطورات في صناعات الطيران والفضاء، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي وفتح مجالات جديدة للشراكات والاستثمارات.

وأشار أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذا الحدث يحمل دلالات مهمة، في ظل التطور العمراني والسياحي والاقتصادي المتسارع الذي تشهده المدينة، مؤكدًا أن استضافة الفعاليات الدولية الكبرى تعزز موقع العلمين الجديدة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة وصناعة المؤتمرات والفعاليات المتخصصة.

وثمن البري حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية قبرص فعاليات الافتتاح، معتبرًا أن المشهد يعكس قوة العلاقات والشراكات الاستراتيجية التي تحرص مصر على توسيع نطاقها إقليميًا ودوليًا، كما يعبر عن قدرة الدولة على توظيف الفعاليات الكبرى لتعزيز حضورها الخارجي ودعم مصالحها الاقتصادية والتنموية.

وأشاد بما تضمنته جولات الرئيس السيسي من استعراض لأحدث الابتكارات والصناعات الدفاعية والمدنية، وفي مقدمتها جهود الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تفتح آفاقًا واسعة لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وتدعم بناء قاعدة صناعية وطنية أكثر قدرة على المنافسة في قطاعات الطيران والفضاء.

وأكد النائب مجدي البري أن العروض التي قدمتها القوات الجوية المصرية تعكس مستوى رفيعًا من الاحتراف والكفاءة والجاهزية، وتبرز ما تمتلكه القوات المسلحة المصرية من قدرات متقدمة، لافتًا إلى أن مشاركة القوات الجوية المصرية إلى جانب فرق دولية بارزة تعكس حجم الحضور المصري في واحدة من أهم الفعاليات المتخصصة عالميًا.

وشدد على أن نجاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل إضافة جديدة إلى سجل الجمهورية الجديدة في استضافة الأحداث الكبرى، ويؤكد أن مصر لا تكتفي بتنظيم فعاليات ذات حضور دولي، وإنما تعمل على توظيفها لخدمة الاقتصاد والاستثمار والسياحة ونقل التكنولوجيا، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويدعم مسارات التنمية الشاملة.