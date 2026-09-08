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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: معرض العلمين للطيران والفضاء يعزز حضور مصر كقوة إقليمية في الصناعات الاستراتيجية

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن افتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الحضور المصري على خريطة الفعاليات الدولية المتخصصة، ويعكس ما تتمتع به الدولة من مقومات تؤهلها لاستضافة تجمعات عالمية في قطاعات ترتبط بالتكنولوجيا والصناعة والأمن والاقتصاد.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وأوضح فرحات أن أهمية المعرض لا تقتصر على استعراض أحدث تقنيات الطيران والفضاء، وإنما تمتد إلى ما يتيحه من فرص لبناء شراكات دولية جديدة، وفتح قنوات للتعاون بين الشركات والمؤسسات المصرية ونظيراتها العالمية، بما يمكن أن يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذا الحدث يحمل دلالة مهمة، في ظل ما أصبحت تمثله المدينة من نموذج للتنمية الحديثة وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، مشيرا إلى أن نجاح مصر في تنظيم مثل هذه الأحداث يعزز صورتها كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والمؤتمرات الدولية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الحضور الدولي الواسع في المعرض يعكس تنامي الثقة في مصر كشريك إقليمي يمتلك القدرة على توفير بيئة مستقرة وآمنة للتعاون، لافتا إلى أن قطاع الطيران والفضاء يمثل أحد المجالات التي تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية، وهو ما يجعل توسيع الشراكات فيه مكسبًا مهمًا للدولة المصرية.

تحويل اللقاءات والاتصالات

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم المردود من المعرض عبر تحويل اللقاءات والاتصالات التي يشهدها إلى مشروعات واتفاقيات وشراكات مستدامة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع من قدرتها على المنافسة، مؤكدًا أن امتلاك مصر لمنصات دولية بهذا الحجم يمثل فرصة لتعزيز مكانتها ليس فقط كدولة مستضيفة، وإنما كشريك فاعل في مستقبل صناعات الطيران والفضاء.

وأكد أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يعكس جانبا من التحول الذي تشهده مصر في إطار الجمهورية الجديدة، حيث أصبحت استضافة الفعاليات الدولية الكبرى جزءا من أدوات تعزيز الحضور المصري سياسيا واقتصاديا، وترسيخ موقعها كمركز إقليمي للتعاون والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.

معرض العلمين معرض العلمين الدولي للطيران معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 ضا فرحات اللواء الدكتور رضا فرحات

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