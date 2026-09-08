قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية ودعمها في مواجهة التهديدات الأمنية
مرتبات حتى 30 ألف جنيه| تفاصيل 855 فرصة عمل من الحكومة.. الشروط والتقديم
بريطانيا: نريد رؤية تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
الشيخ خالد الجندي: ملك النار لم يضحك أبدا.. ورد على سؤال بعد 40 ألف سنة
حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة أبوقير للأسمدة
روبيو: واشنطن ترفض أية خطوات من شأنها زعزعة استقرار الضفة الغربية
ترقيات جديدة لأعضاء النيابة العامة والمحامين العامين للعام القضائي 2026/2027
الزمالك يضع شرطين لحسم رحيل خوان بيزيرا.. 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع |خاص
واشنطن تصعد ضد طهران.. عقوبات على 36 هدفا لدعم قطاع الطيران الإيراني
الخزانة الأمريكية: إدراج 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات
مصر ترحب بالقرار البريطاني بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
ترامب: الحصار على إيران قوي وفعال.. وطهران كانت قريبة جدا من الحصول على سلاح نووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: معرض العلمين للطيران والفضاء يعكس قدرة مصر على صناعة الأحداث العالمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل رسالة جديدة على قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الدولية، ويعكس ما تشهده مصر من تطور متسارع في البنية التحتية وقدرتها على استثمارها في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

وقال «مدكور» إن أهمية المعرض لا تقتصر على عروض الطيران أو المشاركة الدولية الواسعة، وإنما تمتد إلى كونه منصة متخصصة لفتح آفاق جديدة أمام التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات الطيران والفضاء والصناعات المرتبطة بهما، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

استضافة الفعاليات الدولية الكبرى

وأضاف أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذا الحدث العالمي يحمل دلالة مهمة، بعدما تحولت المدينة خلال سنوات قليلة إلى نموذج للتنمية العمرانية المتكاملة ووجهة قادرة على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، مؤكدًا أن ما تحقق في العلمين يعكس فلسفة الدولة في إنشاء مدن جديدة لا تقتصر أدوارها على التوسع العمراني، وإنما تسهم في خلق فرص استثمارية وسياحية واقتصادية حقيقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشاركة الدولية الكبيرة في المعرض، إلى جانب مشاركة فرق الاستعراض الجوي من عدد من الدول، تعكس الثقة المتزايدة في مصر وقدرتها على تنظيم فعاليات ذات طابع دولي، كما تؤكد أهمية موقعها ودورها كحلقة وصل بين الأسواق ومراكز صناعة الطيران والفضاء في مختلف أنحاء العالم.

شبكة الطرق والمطارات والمدن الجديدة

وأوضح «مدكور» أن قطاع النقل والبنية التحتية يمثلان عنصرًا أساسيًا في نجاح مثل هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن التطور الذي شهدته شبكة الطرق والمطارات والمدن الجديدة ساهم في تعزيز قدرة مصر على استضافة الأحداث الدولية الكبرى، ورفع جاهزية المقاصد المصرية لاستقبال الوفود والزائرين من مختلف دول العالم.

وأكد النائب أسامة مدكور أن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل نموذجًا لكيفية تحويل الفعاليات الدولية إلى فرصة لتعظيم العائد الاقتصادي والسياحي، وجذب الاستثمارات، وتسويق القدرات المصرية، مشددًا على أن استمرار استضافة مثل هذه الفعاليات يعزز صورة مصر كدولة تمتلك المقومات والبنية التحتية والخبرة التنظيمية التي تؤهلها للمنافسة على خريطة الأحداث العالمية.

برلماني العلمين للطيران الأحداث العالمية صناعة الأحداث العالمية النائب أسامة مدكور المطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

ترشيحاتنا

مجمع محاكم أسيوط

استغل تواجدها بمفردها.. السجن المشدد 7 سنوات لعاطل حاول التعدي على صغيرة بأسيوط

ابتزاز

تهديد ونشر صور ومساومة بـ 200 ألف جنيه.. ننشر حيثيات المحكمة في إدانة متهم بابتزاز فتاة.. خاص

المتهمين

القبض على 3 سودانيين سرقوا دراجة نارية بعابدين

بالصور

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

قبل الذهاب للمدرسة.. فوائد كوب الحليب للطفل فى الصباح

فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح

مصر تستعرض قوتها الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد