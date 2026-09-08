قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
الجارديان: تهجير الفلسطينيين لم يعد كلامًا أصبح واقعا تمارسه إسرائيل يوميًا
توقعات بإعلان كندا وفرنسا وبريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو هميلة: معرض العلمين للطيران يجسد قدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية ويفتح آفاقاً للاستثمار

محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
أميرة خلف

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمطار العلمين الدولي، مؤكداً أن تنظيم مصر لهذا الحدث العالمي يعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية على استضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير.

 نافذة استراتيجية 

وقال أبو هميلة إن المعرض يمثل نافذة استراتيجية مهمة لتعزيز أواصر التعاون بين مصر ونظيراتها من الدول المشاركة في مجالات الطيران والفضاء والصناعات المكملة لها، ويشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وجذب شراكات استثمارية جديدة في قطاع يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية أن المشاركة الواسعة لفرق الاستعراض الجوي من مختلف دول العالم إلى جانب القوات الجوية المصرية، تؤكد المكانة المتنامية لمصر على خريطة الفعاليات الدولية المتخصصة، وتبرز دورها كمركز إقليمي للقاء وتبادل الرؤى في مجالات الطيران والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاحتضان هذا الحدث الدولي يحمل دلالات كبيرة، في ضوء ما تشهده المدينة من طفرة عمرانية وسياحية واقتصادية غير مسبوقة، مؤكداً أن نجاح مثل هذه الفعاليات يسهم في ترسيخ مكانة العلمين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة والأحداث الدولية.

وثمّن أبو هميلة العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية المصرية بمشاركة فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند، لافتاً إلى أن هذا التنوع الدولي في المشاركة يعكس ثقل مصر وقدرتها على استقطاب كبرى القوى الجوية العالمية، ويجسد مستوى الاحترافية والكفاءة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة.

وأكد أبو هميلة أن معرض العلمين للطيران والفضاء يتجاوز كونه عرضاً جوياً، فهو منصة اقتصادية واستثمارية وسياحية متكاملة تتيح فرص التواصل المباشر بين الشركات العالمية والمحلية، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران، بما يخدم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ونقل الخبرات.

وتابع أن نجاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يؤكد أن مصر ماضية في طريقها لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وتوظيف مقوماتها لجذب الاستثمارات ودعم مسارات التنمية الشاملة .

محمد صلاح أبو هميلة لجنة الشئون العربية مجلس النواب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

عاطف

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد