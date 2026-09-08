أبو هميلة: معرض العلمين للطيران يجسد قدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية ويفتح آفاقاً للاستثمار

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمطار العلمين الدولي، مؤكداً أن تنظيم مصر لهذا الحدث العالمي يعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية على استضافة الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير.

نافذة استراتيجية

وقال أبو هميلة إن المعرض يمثل نافذة استراتيجية مهمة لتعزيز أواصر التعاون بين مصر ونظيراتها من الدول المشاركة في مجالات الطيران والفضاء والصناعات المكملة لها، ويشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وجذب شراكات استثمارية جديدة في قطاع يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية أن المشاركة الواسعة لفرق الاستعراض الجوي من مختلف دول العالم إلى جانب القوات الجوية المصرية، تؤكد المكانة المتنامية لمصر على خريطة الفعاليات الدولية المتخصصة، وتبرز دورها كمركز إقليمي للقاء وتبادل الرؤى في مجالات الطيران والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاحتضان هذا الحدث الدولي يحمل دلالات كبيرة، في ضوء ما تشهده المدينة من طفرة عمرانية وسياحية واقتصادية غير مسبوقة، مؤكداً أن نجاح مثل هذه الفعاليات يسهم في ترسيخ مكانة العلمين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة والأحداث الدولية.

وثمّن أبو هميلة العروض الجوية التي نفذتها القوات الجوية المصرية بمشاركة فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند، لافتاً إلى أن هذا التنوع الدولي في المشاركة يعكس ثقل مصر وقدرتها على استقطاب كبرى القوى الجوية العالمية، ويجسد مستوى الاحترافية والكفاءة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة.

وأكد أبو هميلة أن معرض العلمين للطيران والفضاء يتجاوز كونه عرضاً جوياً، فهو منصة اقتصادية واستثمارية وسياحية متكاملة تتيح فرص التواصل المباشر بين الشركات العالمية والمحلية، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران، بما يخدم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ونقل الخبرات.

وتابع أن نجاح النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يؤكد أن مصر ماضية في طريقها لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وتوظيف مقوماتها لجذب الاستثمارات ودعم مسارات التنمية الشاملة .