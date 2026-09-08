برلماني: المزارع المصري شريك رئيسي في التنمية وتوفير الغذاء

وجه هشام الحصري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، التهاني والتبريكات إلى جموع المزارعين والفلاحين في كافة ربوع مصر، بمناسبة حلول العيد الرابع والسبعين للفلاح المصري، مشيداً بدروهم التاريخي والوطني الأصيل في توفير الغذاء واستقرار الأسواق، والعمل الدؤوب في الحقول دون انقطاع، مما جعل الفلاح جندى في معركة الأمن الغذائي القومي وركيزة أساسية لا غنى عنها في بنيان الاقتصاد الوطني.

وشدد الحصري في تصريحات اليوم، على أن القيادة السياسية تُولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الزراعي، وهو ما تجسد جلياً في حزمة التمكين الشاملة والدعم المباشر الموجه للمزارع، مستشهداً بالمؤشرات الرقمية القياسية التي تحققت خلال العام الزراعي، والتي أكدت نجاح استراتيجية الدولة في الجمع بين التوسع الأفقـي والرأسي وترشيد الموارد المائية.

زيادة الرقعة المنزرعة لتتجاوز 10.5 مليون فدان

وأوضح الحصري أن الجهود الحكومية المتواصلة أثمرت عن زيادة الرقعة المنزرعة لتتجاوز 10.5 مليون فدان، ما رفع إجمالي المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، مدعومة بتخصيص أكثر من 3.7 مليون فدان لزراعة القمح. وأضاف أن حرص الدولة على إعلان سعر استرشادي مجزٍ لتوريد القمح بقيمة 2500 جنيه للأردب قبل موسم الزراعة، إلى جانب التوسع في منظومة "الزراعة التعاقدية" للمحاصيل الاستراتيجية والزيتية مثل الذرة وفول الصويا والقطن، يُمثل خطوة فارقة لوقاية المزارع من تقلبات الأسعار وضمان تسويق منتجاته بهوامش ربح عادلة تشجعه على الإنتاج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الخطوات المتخذة لحوكمة توزيع المستلزمات الزراعية، لا سيما ضبط منظومة الأسمدة المدعومة لضمان وصولها إلى مستحقيها المباشرين من خلال إصدار وتوزيع 4.4 مليون "كارت فلاح ذكي" وتجهيز 5825 جمعية زراعية بأجهزة البيع الإلكترونية (POS)، بالتوازي مع الحملات الرقابية المكثفة لحماية الأسواق من المبيدات المغشوشة وغير المسجلة.

وأثنى الحصري على جهود المراكز البحثية الوطنية التي نجحت في استنباط 158 صنفاً جديداً من التقاويم المعتمدة المقاومة للتغيرات المناخية، مشيداً بالطفرة المحققة في الثروة الحيوانية والداجنة التي أثمرت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% في قطاعي الألبان وبيض المائدة، و98% من اللحوم البيضاء، بدعم من المبادرات القومية مثل مشروع إحياء البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان.

واستعرض النقلة النوعية في الصادرات الزراعية المصرية التي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 9.5 مليون طن ونفذت إلى 170 سوقاً دولية، مؤكداً أن البرلمان يضع دائماً قضايا الفلاح وتحسين مستواه المعيشي في صدارة أولوياته التشريعية والرقابية لمواصلة مسيرة النهضة الزراعية الشاملة.