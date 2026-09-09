إصابة معلم بمدرسة السادات الصناعية في السويس أثناء تجهيز المدرسة للعام الدراسي الجديد

أصيب معلم بمدرسة السادات الصناعية بمحافظة السويس بكسر في عظام الفخذ إثر سقوطه من أعلى سلم أثناء مشاركته في أعمال الصيانة والتجهيزات داخل المدرسة، استعدادا لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد

نقل معلم مصاب إلى مجمع السويس الطبي

واستقبل مجمع السويس الطبي المعلم المصاب حيث جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف عقب تعرضه للحادث لتلقي الفحوصات الطبية والرعاية الصحية اللازمة ومتابعة حالته من جانب الفرق الطبية بالمجمع

وقال مصدر بالمدرسة ان المعلم ناصر نظير من العاملين بمدرسة السادات الصناعية في محافظة السويس كان يشارك في أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمدرسة استعدادا لبدء الدراسة

وأضاف المصدر أن المعلم تعرض للسقوط من أعلى السلم بعدما اختل توازنه أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، ما أدى إلى إصابته بكسر في عظام الفخذ، قبل أن يتم نقله إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج

وأكد المصدر أن الخدمات الطبية اللازمة تُقدم حاليًا للمعلم المصاب مع متابعة حالته الصحية داخل المجمع الطبي



