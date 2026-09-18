منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بمركز المنتخبات استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبه الأول، بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، ثم خوض ودية جنوب أفريقيا، المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية، من قبل الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، المدير الفني.

وشارك في المران اليوم: مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وعلي محمود، كما انضم طارق علاء لمعسكر المنتخب، على أن يصل باقي اللاعبين تباعًا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر، تدريباته، غداً، في التاسعة مساءً ، بمركز المنتخبات الوطنية.