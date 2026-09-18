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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بمركز المنتخبات استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبه الأول، بمركز المنتخبات الوطنية استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، ثم خوض ودية جنوب أفريقيا، المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية، من قبل الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، المدير الفني.

وشارك في المران اليوم: مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وعلي محمود، كما انضم طارق علاء لمعسكر المنتخب، على أن يصل باقي اللاعبين تباعًا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر، تدريباته، غداً، في التاسعة مساءً ، بمركز المنتخبات الوطنية.

منتخب مصر حسام وإبراهيم حسن أنجولا جنوب السودان كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية

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