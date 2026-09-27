مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يستعد لدورته الرابعة في نوفمبر

تستعد الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي للانطلاق في نوفمبر المقبل، وتحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، فيما تحل السعودية ضيف شرف المهرجان.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس ومؤسس المهرجان، خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد»، إن الدورة الرابعة تضم نحو 29 عرضًا، بينها 7 عروض عربية، إلى جانب مسابقات وورش فنية متنوعة للأطفال.

وأوضحت أن السعودية تشارك بـ3 عروض، بينها عرض موجه للطفل وآخر لذوي الهمم، إلى جانب المشاركة في المحور الفكري للمهرجان.

وأشارت إلى أن المحور الرئيسي للدورة يناقش ألعاب الأطفال بين الثقافات الشعبية والألعاب الإلكترونية، مع تنظيم مسابقة لتصميم عروسة مستوحاة من الفنون الشعبية.

وأضافت أن المهرجان يتضمن ورشًا في التمثيل والدبلاج والعرائس والإخراج والموسيقى والإضاءة، إلى جانب عروض مجانية للأطفال، بهدف اكتشاف المواهب وتشجيعهم على ممارسة الفنون.