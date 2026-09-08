عرض Take me back to Cairo يخطف الأنظار.. نجوم الفن في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي توافد نجوم الفن على ريد كاربت المهرجان لحضور الختام.

وكان من بين الحضور الفنان رياض الخولي رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان وعزة لبيب وأيمن الشيوي والمخرج خالد جلال الى جانب صناع ومبدعي العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان.



واستهل الحفل بعرض فيلم "البيت" للمخرج محمد فاضل القباني، الذي وثق جانبا من كواليس الدورة الثالثة والثلاثين، ورصد تفاصيل من حياة ضيوف المهرجان خلال أيام إقامتهم في القاهرة.

كما شهد الحفل تقديم العرض الفني Take me back to Cairo، من إخراج الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي.



ويأتي نقل حفل الختام استكمالًا للتغطية المكثفة طوال أيام المهرجان، حيث واكبت فعالياته عبر شبكة من المراسلين، قدمت الرسائل اليومية المباشرة من مختلف مسارح القاهرة، متضمنةً لقاءات حصرية مع صناع العروض الدولية والعربية والمصرية، بالإضافة إلي رصد حي للندوات الفكرية والورش التدريبية المتخصصة التي اقيمت علي هامش المهرجان ، فضلًا عن تقديم تحليلات وقراءات نقدية وافية قدمها نخبة من النقاد عبر شاشتها، مما أتاح لجمهور المسرح متابعة تفصيلية وشاملة لكل ما دار في أروقة المهرجان.

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، برئاسة الدكتور سامح مهران، وتقدم برنامجا متنوعا يضم المسابقة الرسمية، والعروض الخاصة، والورش التدريبية، والندوات الفكرية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والباحثين والمؤسسات الثقافية من مختلف أنحاء العالم.