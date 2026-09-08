جمال شعبان يقدم روشتة غذائية للحفاظ على صحة الأطفال قبل بدء الدراسة

وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، نصيحة مهمة لطلاب المدارس والأسر مع بداية العام الدراسي، الذي سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أنه ينصح الأسر بتجهيز الوجبات في المنزل للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة، وأن يتناول الطالب الطعام قبل الذهاب إلى المدرسة.

ولفت إلى أن هناك بعض الطلاب قد يقومون بإلقاء الوجبات التي توضع في اللانش بوكس، ولذلك علينا أن نهتم بوجبات الأطفال، وأن نلاحظهم بأعيننا.

وأشار إلى أنه ينصح الأطفال والأسر بتناول البيض والفراخ وشرب اللبن، وأن ينام الطالب مبكرًا، وأن يحصل على ساعات كافية من النوم.