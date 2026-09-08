أسامة كمال: مصر تحتفظ بخيوط التواصل مع الخليج وأمريكا والصين وروسيا

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن النظر في خريطة المنطقة يوضح حجم التوازن الاستراتيجي المعقد الذي تحتفظ به مصر.

وأوضح كمال، خلال برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك علاقات قوية وتواصلاً كبيراً مع دول الخليج والولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى جانب تواجدها الإفريقي وعلاقتها المباشرة بملفات ليبيا والسودان والبحر الأحمر وشرق المتوسط.



وأشار الإعلامي أسامة كمال إلى أن قدرة مصر على الاحتفاظ بكافة هذه الخيوط في أيديها، والبقاء في موقعها مع كل أزمة تشهدها المنطقة وانقسامها إلى معسكرات، تعود إلى جذور وحكاية قديمة تُعد المدخل الأهم لفهم طبيعة هذا الدور الاستراتيجي وتفسيره.