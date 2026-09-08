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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال: مصر تحتفظ بخيوط التواصل مع الخليج وأمريكا والصين وروسيا

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال
محمود زيدان

 أكد الإعلامي أسامة كمال، أن النظر في خريطة المنطقة يوضح حجم التوازن الاستراتيجي المعقد الذي تحتفظ به مصر.

وأوضح كمال، خلال برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك علاقات قوية وتواصلاً كبيراً مع دول الخليج والولايات المتحدة والصين وروسيا، إلى جانب تواجدها الإفريقي وعلاقتها المباشرة بملفات ليبيا والسودان والبحر الأحمر وشرق المتوسط.


وأشار الإعلامي أسامة كمال إلى أن قدرة مصر على الاحتفاظ بكافة هذه الخيوط في أيديها، والبقاء في موقعها مع كل أزمة تشهدها المنطقة وانقسامها إلى معسكرات، تعود إلى جذور وحكاية قديمة تُعد المدخل الأهم لفهم طبيعة هذا الدور الاستراتيجي وتفسيره.

اخبار توك شو أسامة كمال مصر الإعلامي أسامة كمال

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