خبير سياحة يخوت: مشاركة مصر في معرض موناكو تعزز علاقاتها مع الشركات العالمية

قال باهي نجيب، الخبير في سياحة اليخوت، إن مشاركة مصر في معرض موناكو الدولي لليخوت شهدت حضورًا كبيرًا من وزارة السياحة، إلى جانب مشاركة عدد من شركات القطاع الخاص.

وأوضح الخبير في سياحة اليخوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشاركة في المعرض تتيح للجانب المصري الاطلاع على أحدث التكنولوجيات والتطورات في صناعة اليخوت، والتعرف على الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، فضلًا عن متابعة اتجاهات السوق العالمي وأبرز الابتكارات الحديثة في صناعة اليخوت.

وأضاف أن عددًا من الشركات المصرية تعمل خلال المشاركة في المعرض على بناء علاقات وشراكات مع شركات عالمية كبرى، بما يسهم في دعم وتنمية قطاع سياحة اليخوت في مصر.

وأشار خبير سياحة اليخوت إلى أن جميع اليخوت المعروضة في معرض موناكو الدولي تكون مخصصة إما للبيع أو للإيجار، ما يجعل المعرض فرصة مهمة للتعرف على حركة السوق العالمية والفرص المتاحة في القطاع.

