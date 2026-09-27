إعلامي يكشف حقيقة الأزمة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير



رد الإعلامي أحمد شوبير على ما تردد بشأن وجود أزمة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، بسبب ارتداء الأخير القميص رقم 1 مع منتخب مصر، مؤكدًا أن الرقم ليس مرتبطًا بحارس بعينه، وأن ارتداءه سبق أن تنقل بين أكثر من حارس للمنتخب.

وقال أحمد شوبير، خلال حديثه عبر قناة النهار: «في ناس عايزة تعمل أزمة بين الشناوي ومصطفى شوبير، وبيقولوا إزاي شوبير يلبس رقم واحد بتاع الشناوي».

وأضاف: «لا، مش بتاع محمد الشناوي.. عصام الحضري كان لابس رقم واحد في مونديال 2018، وأحمد الشناوي كان لابس رقم واحد لحد الأمم الأخيرة».

وأوضح شوبير أن محمد الشناوي ارتدى الرقم 1 بعد ذلك، قائلًا: «محمد الشناوي بعدها لبس رقم واحد، لو أحمد الشناوي كان موجود في المنتخب كان محمد الشناوي هيلبس رقم 16».

وتابع: «ده الشناوي وهو بيلعب كأس العالم برقم 23، ولما خرج أحمد الشناوي ارتدى محمد الشناوي رقم 1».

وأشار إلى أن ارتداء مصطفى شوبير للقميص رقم 1 جاء بعد خروج محمد الشناوي، مؤكدًا: «ولما خرج الشناوي ارتدى مصطفى شوبير رقم 1.. حاجة مفيهاش حاجة».

واختتم أحمد شوبير حديثه قائلًا: «وهيتقالك: أصل إنت بتدافع علشان مصطفى»، في إشارة إلى ما قد يثار حول موقفه من نجله بسبب كونه والده.