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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف حقيقة الأزمة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر


رد الإعلامي أحمد شوبير على ما تردد بشأن وجود أزمة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، بسبب ارتداء الأخير القميص رقم 1 مع منتخب مصر، مؤكدًا أن الرقم ليس مرتبطًا بحارس بعينه، وأن ارتداءه سبق أن تنقل بين أكثر من حارس للمنتخب.

وقال أحمد شوبير، خلال حديثه عبر قناة النهار: «في ناس عايزة تعمل أزمة بين الشناوي ومصطفى شوبير، وبيقولوا إزاي شوبير يلبس رقم واحد بتاع الشناوي».

وأضاف: «لا، مش بتاع محمد الشناوي.. عصام الحضري كان لابس رقم واحد في مونديال 2018، وأحمد الشناوي كان لابس رقم واحد لحد الأمم الأخيرة».

وأوضح شوبير أن محمد الشناوي ارتدى الرقم 1 بعد ذلك، قائلًا: «محمد الشناوي بعدها لبس رقم واحد، لو أحمد الشناوي كان موجود في المنتخب كان محمد الشناوي هيلبس رقم 16».

وتابع: «ده الشناوي وهو بيلعب كأس العالم برقم 23، ولما خرج أحمد الشناوي ارتدى محمد الشناوي رقم 1».

وأشار إلى أن ارتداء مصطفى شوبير للقميص رقم 1 جاء بعد خروج محمد الشناوي، مؤكدًا: «ولما خرج الشناوي ارتدى مصطفى شوبير رقم 1.. حاجة مفيهاش حاجة».

واختتم أحمد شوبير حديثه قائلًا: «وهيتقالك: أصل إنت بتدافع علشان مصطفى»، في إشارة إلى ما قد يثار حول موقفه من نجله بسبب كونه والده.

أحمد شوبير مصطفى شوبير محمد الشناوي منتخب مصر عصام الحضري

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