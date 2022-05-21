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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الإصابة.. عادل مصطفى: الشناوي أصر على التواجد يقائمة الأهلي لمواجهة إنبي

الشناوي
الشناوي

كشف عادل مصطفى، نجم النادي الأهلي الأسبق، إصرار محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خوض لقاء فريقه المقبل أمام إنبي بالدوري المصري، رغم عدم تماثله الكامل للشفاء من الإصابة التي لحقت به.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية المحور: "الشناوي هو من أصر على المشاركة أمام إنبي على الرغم من إصابته".

وتابع: "الشناوي أثبت أنه حارس كبير من خلال المواقف التي قدمها مع الفريق والمنتخب خلال الفترة الماضية، وأكد أنه حارس من أفضل حراس المرمى بأفريقيا إن لم يكن الأفضل على الإطلاق".

وأتم: "الشناوي جزء هام للغاية من منظومة النادي الأهلي خاصة في تصريحاته التي يبدو عليها الإتزان وينجح خلالها من إبعاد الضغوطات عن الفريق".

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