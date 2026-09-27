خبير : مشاركة مصر في معرض موناكو خطوة مهمة لتعزيز سياحة اليخوت

قال باهي نجيب، الخبير في سياحة اليخوت، إن مشاركة مصر في معرض موناكو لليخوت تمثل خطوة مهمة للتعريف بالإمكانات المصرية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المشاركة شهدت حضور عدد من الشركات المصرية تحت الجناح المصري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، أن أهمية المشاركة في المعرض لا تقتصر على صناعة اليخوت، وإنما تمتد إلى الخدمات المصاحبة لهذا النشاط، لافتًا إلى أن المعرض يمثل فرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بسياحة اليخوت، والتواصل مع الخبراء الأجانب والتعرف على توجهات السوق العالمية.

وأشار إلى أن المعرض يضم يخوتًا معروضة للبيع أو للإيجار، وهو ما يجعل المشاركة المصرية فرصة للتواجد في أحد أبرز الفعاليات المرتبطة بهذا النوع من السياحة.

وأضاف أن مصر تستهدف التوسع في إنشاء المراين واستقبال سياحة اليخوت، موضحًا أن هناك مشروعات لمراين جديدة، من بينها مشروع في الجلالة بالعين السخنة، إلى جانب مشروعات أخرى بالقرب من سوماباي.

وأكد أن المنافسة في سياحة اليخوت لا تقتصر على منطقة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يمثل فرصة مهمة لمصر، باعتباره مقصدًا سياحيًا عالميًا.

ولفت إلى أن المشاركة المصرية في المعرض شهدت حضور وزارة النقل وعدد من الشركات، بينها شركة فيليكس ماريتايم وشركة الخليج وشركة تطوير مصر وشركة روناتيكا، موضحًا أن عددًا من هذه الشركات شارك للمرة الأولى تحت الجناح المصري.

واختتم بأن المشاركة المصرية في المعرض شهدت حضورًا جيدًا، معربًا عن توقعه بأن تكون المشاركة في الدورات المقبلة بصورة أوسع وأكبر.