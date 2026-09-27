قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار تذاكر واشتراكات الأتوبيس الترددي BRT للطلبة 2026
رونالدو ضد هالاند .. تشكيل البرتغال والنرويج المتوقع بدوري الأمم الأوروبية
بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟
أرخصها بـ 1.095 مليون جنيه.. سيارات عائلية جديدة في السوق المصري
وفاة والدة مدحت عبد الهادي.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة
القبض على متهمين باستغلال 11 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير : مشاركة مصر في معرض موناكو خطوة مهمة لتعزيز سياحة اليخوت

يخوت
يخوت
رحمة سمير

قال باهي نجيب، الخبير في سياحة اليخوت، إن مشاركة مصر في معرض موناكو لليخوت تمثل خطوة مهمة للتعريف بالإمكانات المصرية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المشاركة شهدت حضور عدد من الشركات المصرية تحت الجناح المصري.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، أن أهمية المشاركة في المعرض لا تقتصر على صناعة اليخوت، وإنما تمتد إلى الخدمات المصاحبة لهذا النشاط، لافتًا إلى أن المعرض يمثل فرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بسياحة اليخوت، والتواصل مع الخبراء الأجانب والتعرف على توجهات السوق العالمية.

وأشار إلى أن المعرض يضم يخوتًا معروضة للبيع أو للإيجار، وهو ما يجعل المشاركة المصرية فرصة للتواجد في أحد أبرز الفعاليات المرتبطة بهذا النوع من السياحة.

وأضاف أن مصر تستهدف التوسع في إنشاء المراين واستقبال سياحة اليخوت، موضحًا أن هناك مشروعات لمراين جديدة، من بينها مشروع في الجلالة بالعين السخنة، إلى جانب مشروعات أخرى بالقرب من سوماباي.

وأكد أن المنافسة في سياحة اليخوت لا تقتصر على منطقة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يمثل فرصة مهمة لمصر، باعتباره مقصدًا سياحيًا عالميًا.

ولفت إلى أن المشاركة المصرية في المعرض شهدت حضور وزارة النقل وعدد من الشركات، بينها شركة فيليكس ماريتايم وشركة الخليج وشركة تطوير مصر وشركة روناتيكا، موضحًا أن عددًا من هذه الشركات شارك للمرة الأولى تحت الجناح المصري.

واختتم بأن المشاركة المصرية في المعرض شهدت حضورًا جيدًا، معربًا عن توقعه بأن تكون المشاركة في الدورات المقبلة بصورة أوسع وأكبر.

السياحة_الفاخرة المراسي_البحرية معرض_موناكو مصر سياحة_اليخوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

أنشيلوتي

أنشيلوتي يخطط لتكرار تجربة فليك مع رافينيا في منتخب البرازيل

حمزة عبد الكريم

عروض لشراء حمزة عبد الكريم.. وقلق برشلونة من ملعب جنوب السودان

الريشة الطائرة

«محطتك هي ملعبك».. الريشة الطائرة تنطلق من محطة عدلي منصور

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد