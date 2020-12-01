محافظ القليوبية: لا تهاون مع أي مخالفات تشوه الشوارع

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع وأنه لن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها المحافظ بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواءخالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر والعميد سيد محمد مأمور مركز شرطة شبين القناطر والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق لتطهير شوارع مدينة شبين القناطر من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

وتمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تمت إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تمت مراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها.