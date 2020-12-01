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محافظات

محافظ القليوبية: لا تهاون مع أي مخالفات تشوه الشوارع

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع وأنه لن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها المحافظ بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواءخالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر والعميد سيد محمد مأمور مركز شرطة شبين القناطر والعميد محمد جابر مدير شرطة المرافق لتطهير شوارع مدينة شبين القناطر من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.
وتمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تمت إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تمت مراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.
وأكد المحافظ أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الباعة والأكشاك المخالفة، حيث قامت المحافظة بشن الحملة بشكل فوري للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، تزامنًا مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد
من جاتبها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال غسيل شبكات المياه بالكلور.
وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار  24 ساعة.
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