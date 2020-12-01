اليوم.. قطع المياه 3 ساعات عن مدينة قها لأعمال غسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، وذلك لأعمال غسيل شبكات المياه بالكلور.

















وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.









وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديرى الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للابلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار 24 ساعة.









من ناحية اخري أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.









وأكد الهجان أن إجمالي طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين بلغ حتى الآن 206 آلاف و777 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و159 مليونا و713 ألف جنيه.









وكان محافظ القليوبية وجه العاملين في المراكز التكنولوجية ولجان تلقي طلبات التصالح بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.









كما وجه المحافظ، مسئولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وكل الإجراءات الصادرة، لحين البت في طلبه وفقًا للقانون.









وقرر محافظ القليوبية تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية لحصر المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي التي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها لعرضها على لجنة التقييم ودراسة تخفيض قيم التصالح بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق.