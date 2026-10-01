السعودية والإمارات ترفضان مشاركة إسرائيل في التحقيقات بشأن رحلة "فلاي دبي"

أفادت هيئة البث العبرية "كان" بأن إسرائيل طلبت إرسال مراقبين من جانبها إلى التحقيقات بشأن رحلة فلاي دبي، في الإمارات وفي السعودية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.

وأوضحت "كان" نقلا عن مصدر إسرائيلي أن "إسرائيل لن تشارك في التحقيق، لكنها ستتلقى النتائج".

ولا يزال المحققون يعملون لتحديد سبب قيام طيار -وفقاً للادعاءات- بمهاجمة قائد الطائرة ومحاولة السيطرة على رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" متجهة إلى تل أبيب يوم الأربعاء.

وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المهاجم المزعوم "خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف ذي طابع إسلامي".

لم يتم الكشف علناً عن هوية الطيار المتهم، لكن إسرائيل تشير إلى أنه يحمل الجنسية العمانية وقد خضع المشتبه به للفحص الطبي وأُعطي الضوء الأخضر لنقله، حيث يجري حالياً نقله بواسطة فريق أمني إلى دولة الإمارات، التي أعلنت أنها تحقق فيما إذا كان هذا العمل العنيف مرتبطاً بـ "نشاط إرهابي".