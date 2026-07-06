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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور ​يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الافتتاح التاريخي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"

الأوكتاجون
الأوكتاجون

أعرب الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة الجامعة عن خالص تهانيه القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في قلب العاصمة الجديدة، في خطوة استراتيجية غير مسبوقة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأكد "رئيس جامعة دمنهور" أن هذا الصرح الوطنى الشامخ؛ الذي يعلو فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة يمثل "أيقونة السيادة والجمهورية الجديدة"، وشاهدا على إرادة أمة لا تعرف المستحيل، ويجسد بوضوح فلسفة الدولة المصرية الحديثة في دمج العراقة العسكرية بأحدث النظم التكنولوجية والإدارية في العالم.

وأضاف "ترابيس" أن هذا المجمع الضخم، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، يتجاوز مفهوم المقرات العسكرية التقليدية؛ حيث يمثل عاصمة إدارية ودفاعية متكاملة، ومركزاً متطورا لإدارة الأزمات والسيطرة الذكية، مما يضمن أعلى درجات الكفاءة في إدارة الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

​وأشار "ترابيس" إلى أن هذا الإنجاز التاريخي لا يعكس القوة العسكرية لمصر فحسب، بل يمثل دليلا دامغا على نجاح الإرادة السياسية في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، ويعكس حجم الجهد المبذول لتحديث مؤسسات الدولة ورفع جاهزيتها الدفاعية والأمنية بما يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدا أنه صرح يليق بمكانة الجيش المصري العظيم، درع الوطن وسيفه، ويبرهن أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة التي أسسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

​واختتم "ترابيس" بتجديد العهد والاصطفاف خلف القيادة السياسية، وتسخير كافة إمكانات جامعة دمنهور العلمية والبحثية لخدمة الوطن وبناء الإنسان المصري، إيمانا منها بأن معركة البناء لا تقل أهمية عن معركة الدفاع عن الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

رئيس جامعة دمنهور الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية

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