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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه في الصيف؟

الكركدية
الكركدية
ريهام قدري

يعد الكركديه من أشهر المشروبات الصيفية، ولا يقتصر دوره على الإحساس بالانتعاش، بل يقدم عدة فوائد صحية عند تناوله باعتدال، منها:

فوائد الكركدية 

يساعد الكركدية على ترطيب الجسم عند تناوله بارداً مع تعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة.

غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

قد يساهم في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب على مرضى انخفاض ضغط الدم تناوله بحذر.

يدعم صحة القلب بفضل احتوائه على مركبات نباتية قد تساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية.

يمنح شعوراً بالانتعاش ويعد بديلاً جيداً للمشروبات الغازية مرتفعة السكر إذا تم تناوله دون إضافة كميات كبيرة من السكر.

قد يساعد على تحسين الهضم لدى بعض الأشخاص عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

الممنوعون من تناول الكركدية 


وفي المقابل، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في شرب الكركديه، خاصة لمن يعانون من انخفاض ضغط الدم أو يتناولون أدوية للضغط، لأنه قد يزيد من تأثيرها. كما أن إضافة كميات كبيرة من السكر تقلل من فوائده الصحية.

وتشير دراسات نشرتها Mayo Clinic وCleveland Clinic إلى أن المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة مثل الكركديه يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، مع ضرورة مراعاة الحالة الصحية لكل شخص، خاصة فيما يتعلق بضغط الدم.

الكركديه كركدية فوائد الكركدية الممنوعين من تناول الكركدية الكركدية للضغط

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