طارق السيد : لاعبوا الزمالك لم يرفضوا خوض فترة الاستعداد للموسم الجديد

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق على رغبة اللاعبين في النزول للتدريبات لخوض الاستعدادات قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال طارق السيد في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر قناة "Modern MTI" الفضائية : تأخر نادي الزمالك في بداية فترة الاستعداد حتى الآن كارثة، مر شهرين و 8 أيام كارثة حقيقية تواجه النادي وكذلك تأخر تعيين مدير فني جديد، يتبقى 25 يوم فقط على بداية مسابقة الدوري المصري.

وأضاف : معلومة من داخل النادي أن اللاعبين الكبار أعربوا عن استيائهم من تأخر فترة الاعداد حتى الان. وغير صحيح ما يتردد بأن اللاعبين رفضوا النزول للتدريبات بسبب المستحقات المتأخرة.

وأردف: الموسم الماضي، اللاعبين خاضوا فترة الاعداد وكانت المستحقات متأخرة وتم حل الأزمات لاحقا.. وكان عبدالواحد السيد قد رحل من منصب مدير الكرة.

واختتم طارق السيد تصريحاته قائلا : لا اعرف لماذا لم يتم حتى الآن تعيين مدير فني اجنبي جديد، هل الموضوع مرتبط بملف شركة الكرة وحدوث ضغوط معينة، والطبيعي أن يكون اليد العليا لمجلس الإدارة.