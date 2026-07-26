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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: الزمالك بطل الدوري.. ولا يمكن تعديل لوائح أفريقيا من أجل الأهلي

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

أكد الإعلامي خالد الغندور أن جميع الشائعات التي أثيرت خلال الموسم الماضي بشأن نادي الزمالك، سواء المتعلقة بسحب نقاط منه أو حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ثبت عدم صحتها مع نهاية الموسم وبداية الاستعداد للموسم الجديد.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن الزمالك أنهى الموسم بطلاً للدوري بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن ما تردد عن خصم نقاط من الفريق وضياع لقب الدوري لم يكن سوى "هري" وتخمينات لا أساس لها من الصحة، داعيًا الجماهير إلى التعلم من هذه التجربة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة.

وأضاف أن الشائعات امتدت أيضًا إلى الحديث عن عدم حصول الزمالك على الرخصة اللازمة للمشاركة في البطولات الأفريقية، بل ووصل الأمر إلى التشكيك في إمكانية مشاركته بالكونفدرالية، قبل أن يتضح في النهاية حصول النادي على الرخصة ومشاركته بشكل طبيعي في دوري أبطال أفريقيا.

وتطرق الغندور إلى ما أثير بشأن إمكانية تعديل نظام دوري أبطال أفريقيا بما يسمح بمشاركة الأهلي، رغم إنهائه الدوري خارج المراكز المؤهلة، مؤكدًا أن مثل هذه التعديلات لا تتم بصورة مفاجئة، وإنما يتم الإعلان عنها قبل فترة كافية، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي فُهمت بشكل خاطئ.

وأوضح أن قيمة الأهلي وتاريخه الكبير في أفريقيا لا يعنيان تعديل اللوائح من أجل مشاركته، متسائلًا: "إذا أنهى الأهلي الدوري في المركز الخامس، فهل سيتم تعديل اللوائح لمشاركة خمسة أندية من مصر؟"، مؤكدًا أن الإجابة المنطقية هي "لا".

ووجّه الغندور رسالة إلى جماهير الأهلي والزمالك، دعاهم خلالها إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو السماح للبعض باستغلال حماسهم من أجل تحقيق المشاهدات والتفاعل على حساب الحقيقة، مطالبًا الجماهير بمحاسبة كل من يروج للأخبار الكاذبة.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي والزمالك يظلان من أكبر الأندية في القارة، وأن قيمة أي بطولة تزداد بمشاركة الأندية الكبرى، مشددًا على أن الرياضة المصرية تستمد قوتها من جماهيرها، ومن مكانة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

خالد الغندور نادي الزمالك الزمالك فيسبوك دوري أبطال أفريقيا الأهلي

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