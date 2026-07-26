هاني حتحوت: مشروع زد أصبح نموذجًا يحتذى به في الكرة المصرية

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن تأهل نادي زد للمشاركة في البطولات الأفريقية لأول مرة في تاريخه يمثل إنجازًا مستحقًا، مشيدًا بالنهج الذي اتبعه النادي منذ صعوده إلى الدوري الممتاز.

وقال حتحوت، خلال تصريحات إذاعية، إن رحلة زد تُعد نموذجًا للنجاح الهادئ، موضحًا أن النادي لم يعتمد على التعاقدات الضخمة أو الإنفاق المبالغ فيه، بل بدأ مشواره من دوري المحترفين قبل أن يصعد إلى الدوري الممتاز من خلال صفقات متوسطة ومدروسة.

وأضاف أن الفريق نجح في تثبيت أقدامه بالدوري الممتاز بشكل هادئ، قبل أن ترتفع طموحاته تدريجيًا، رغم خفض الإنفاق على الصفقات خلال بعض الفترات، مشيرًا إلى أن زد واصل التطور ونافس على لقب كأس مصر في أكثر من مناسبة، مع الاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب.

واختتم حتحوت تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة الأفريقية الأولى في تاريخ نادي زد تُعد مكافأة طبيعية لمسيرة مستقرة ومدروسة، تعكس نجاح الإدارة في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات دون مغامرات أو قرارات متسرعة.