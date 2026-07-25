رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: الالتزام بالراية الحمراء يحمي الأرواح ويقلل حوادث الغرق

أكد الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أن التقلبات الجوية وارتفاع الأمواج خلال الفترة الحالية تستوجب أقصى درجات الحذر من جانب المصطافين، مشيرًا إلى أن رفع الراية الحمراء على الشواطئ يعني منع نزول البحر بشكل كامل، حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة غير المتمكنين من السباحة، لما تمثله التيارات المائية والأمواج المرتفعة من خطر قد يؤدي إلى الغرق.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن دلالة الراية الحمراء معروفة عالميًا وتعني وجود خطورة تمنع النزول إلى المياه، لافتًا إلى أن المنقذين المنتشرين على الشواطئ وأبراج المراقبة يوجهون التحذيرات بشكل مستمر، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات وعدم المجازفة، والاكتفاء بالاستمتاع بالشاطئ دون دخول البحر في أوقات التحذير.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على أهمية تعزيز ثقافة السلامة والإنقاذ بين المواطنين، مؤكدًا أن الالتزام بالإرشادات والتعاون مع فرق الإنقاذ يمثلان الركيزة الأساسية للحد من حوادث الغرق، مشيرًا إلى أن الهدف من المصيف هو الاستجمام وقضاء وقت آمن، وهو ما يتحقق بالوعي واحترام تعليمات السلامة.

