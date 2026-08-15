الداخلية: ضبط 128 ألفا و72 مخالفة مرورية و28 سائقا متعاطيا للمخدرات و5 من المحكوم عليهم

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (128072) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (936) سائقا تبين إيجابية عدد (28) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (448) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (88) سائقا تبين إيجابية (2) حالة لتعاطيهما المواد المخدرة، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور ، وضبط عدد (5) محكوم عليهم بإجمالى 8 أحكام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.