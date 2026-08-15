النيابة العامة تُطلق المرحلة الثانية من المكاتب المميزة لخدماتها

تعلن النيابة العامة بدء تشغيل المرحلة الثانية من المكاتب المميزة لتقديم خدماتها للمواطنين والمحامين خارج مقار النيابات، خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة حتى التاسعة مساءً، وذلك بالتعاون مع شركة Orange Egypt.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وفي إطار جهود التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين،

وتُقدَّم الخدمات من خلال الفروع التالية، بالإضافة إلى الفروع التي سبق الإعلان عنها:

محافظة القاهرة:

* 147 شارع جسر السويس

https://maps.app.goo.gl/GSgSS3HHXtPFaQjZA

محافظة الغربية:

* 58 ش الجيش – طنطا محافظه الغربية

https://maps.app.goo.gl/zxD7duzxEP3ukq8eA?g_st=ac

-42 ش شكري القواتلي – المحلة الكبري - أمام بيتزا هت - أمام نادي البلدية

https://maps.app.goo.gl/4r5vDzqkeAeqoEXN6?g_st=ac

محافظة البحيرة:

* دمنهور – فرع أورانج الرئيسي

https://maps.app.goo.gl/TWuMvKHTXcJgHN7B9?g_st=awb

محافظة الدقهلية:

* 64 ش الجمهورية بجوار مطعم مؤمن أمام جامعه المنصورة

https://maps.app.goo.gl/9mm7NMFh5Gzwgpma6

محافظة الإسماعيلية:

* 66 شارع شبين الكوم

https://maps.app.goo.gl/tRnC9yb7SUbk67Ub8

محافظة أسيوط:

* 36 ش النميس -برج عطا-أسيوط

https://maps.app.goo.gl/6sgWLCmsxsfpj25B6

محافظة أسوان:

* 97 شارع كورنيش النيل

https://maps.app.goo.gl/hTLHULKH2PKAeDZx5

وتشمل الخدمات:

• قيد دعاوى الأسرة وإعلامات الوراثة.

• استخراج الصور والشهادات من قضايا الأسرة.

• استخراج وثائق الحالة الشخصية والتصديق عليها.

• خدمات المرور.

وتؤكد النيابة العامة أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو تخفيف التكدس، وتسريع الإجراءات، وتيسير الوصول إلى الخدمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.