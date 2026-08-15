القبض على طالب قام بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجيزة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب- مقيم بمحافظة الجيزة ) وضبط بحوزته (كمية من الأقراص والمواد المخدرة – فرد محلى – 2 سلاح أبيض - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.