الأهلي في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري .. والزمالك بالوصافة

يحتل النادي الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجا ببطولة الدوري المصري حيث تمكن من حصد اللقب 45 مرة.

بينما يحتل الزمالك المركز الثاني بقائمة الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري عقب حصده للقب البطولة 15 مرة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث برصيد 3 ألقاب بينما تتساوى 4 أندية في المركز الرابع برصيد لقب واحد لكل منها، وهي المقاولون العرب، غزل المحلة، النادي الأوليمبي، والترسانة.

وجاء ترتيب الأندية الأكثر تتويجا كالتالي:

الأهلي: 45 لقب

الزمالك: 15 لقب

الإسماعيلي: 3 ألقاب

المقاولون العرب: لقب واحد

غزل المحلة: لقب واحد

النادي الأوليمبي: لقب واحد.