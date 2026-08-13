إلغاء الإعدام.. جنايات مستأنف المنصورة تقضي بالسجن 15 عاما لمتهم في قضية قتل

قضت الدائرة الثانية مستأنف جنايات المنصورة، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أحد المتهمين في قضية مقتل المجني عليه محمد إسماعيل عبد اللطيف الإمبابي، بدائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا، وذلك في إطار نظر استئناف الحكم الصادر في القضية.

حيث صدر الحكم في القضية رقم 14029 لسنة 2024 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 6136 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، والتي يُحاكم فيها 7 متهمين على خلفية اتهامات تتعلق بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وترأس هيئة المحكمة المستشار إبراهيم مجاور، رئيس الدائرة الثانية مستأنف جنايات المنصورة، وعضوية المستشارين مصطفى الوكيل ومحمود عرفات، وسكرتارية محمد عيسى ومحمود عبد الكريم.

وكان أمر الإحالة قد أسند إلى المتهمين: فتحي طلعت بدير فرج أبو راشد، 57 عامًا، ومحمد فتحي طلعت بدير فرج أبو راشد، وعمر فتحي طلعت بدير فرج أبو راشد، 16 عامًا، وطلعت محمد طلعت بدير فرج أبو راشد، 24 عامًا، ومحمد الصباحي عبد الوهاب الشريبي، وعبد الله الصباحي عبد الرهاب الشربيني، ومحمد السعودي الششتاوي، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه وفرض السطوة عليه وتعريض حياته وسلامته للخطر.

فيما وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامًا بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك عددًا من الأسلحة البيضاء والأدوات، شملت خنجرًا ومطواة وأربعة سكاكين وشومتين، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

وبحسب ما جاء في أوراق القضية، توجه المتهمون إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا مرور المجني عليه به، وما إن ظفروا به حتى قام أحد المتهمين بتكبيله، فيما وجه متهمون آخرون إليه عدة طعنات وضربات، استقرت إحداها بمنطقة الصدر، وأحدثت إصاباته التي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات، وفق أمر الإحالة، إلى تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من أزر المشاركين في الاعتداء، قبل أن تنتهي الواقعة بوفاة المجني عليه متأثرًا بإصاباته.



كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة وإحراز أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية تبرر حيازتها.

وبعد نظر الاستئناف وسماع المرافعات وأقوال الشهود وما تضمنته أوراق القضية، أصدرت الدائرة الثانية مستأنف جنايات المنصورة حكمها بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا.



ويأتي الحكم في إطار نظر الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، فيما تظل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة منسوبة إلى المتهمين وفق ما جاء بأوراق القضية، إلى أن تفصل المحكمة في المراكز القانونية لكل متهم وفقًا للقانون.