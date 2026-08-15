رغم دعوات التهدئة.. قصف إسرائيلي متواصل شرق غزة وإصابة 3 باستهداف مسيرة

أكد بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، أن القصف والاستهدافات الإسرائيلية ما زالت مستمرة في أنحاء متفرقة من القطاع، رغم الدعوات السياسية المتكررة لخفض التصعيد، مشيرًا إلى استمرار سقوط الضحايا بين قتيل وجريح.

إصابة 3 أشخاص

وأوضح جبر، خلال رسالة على الهواء، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية أثناء مرورها في شارع صلاح الدين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وأضاف أن دوي الانفجارات يتردد بشكل متقطع في المناطق الشرقية من القطاع، موضحًا أن جانبًا منها يرتبط بعمليات نسف متكررة تنفذها القوات الإسرائيلية في المناطق الشرقية من خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية من دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن مناطق شرق مدينة غزة شهدت بدورها قصفًا متكررًا، خاصة أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح، لافتًا إلى استمرار إطلاق القذائف والنيران من الزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الساحلية غرب قطاع غزة.

الطائرات الحربية والزوارق العسكرية

وأكد جبر أن المشهد الميداني يعكس استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع، موضحًا أن مصادر النيران تتنوع بين الطائرات الحربية والزوارق العسكرية والآليات المنتشرة بمحاذاة المناطق الشرقية لغزة.

وشدد على أن استمرار القصف والنسف وإطلاق النار يفاقم الأوضاع الإنسانية والميدانية في القطاع، ويعكس استمرار استهداف البنية الأساسية ومظاهر الحياة، رغم الحديث المتواصل عن جهود التهدئة ووقف التصعيد.