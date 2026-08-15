مصادر طبية في غزة تحذر من نفاد الأكسجين بمستشفيات القطاع

حذرت مصادر طبية في قطاع غزة من كارثة صحية غير مسبوقة جراء الاستنزاف الكامل للطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات توليد الأكسجين في القطاع، بفعل الحصار والقيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات.

وأوضحت المصادر - في تصريحات اليوم، السبت، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 12 محطة أكسجين فقط من أصل 34 محطة مازالت تعمل تحت ظروف فنية بالغة التعقيد، مما يعوق تلبية الاحتياجات الأساسية للمرافق الصحية ومقدمي الخدمات الطبية، مؤكدة أن هذه المحطات تعمل فوق طاقتها القصوى وسط تفاقم الأعطال الميكانيكية المتكررة.

وأشارت إلى أن أربعة أجهزة فقط لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازا لاتزال قيد الخدمة، وهي عرضة للتوقف في أي لحظة نتيجة تعذر إجراء الصيانة الطارئة جراء نقص الإمكانيات ومنع إدخال قطع الغيار.

وشددت على أن الأكسجين يمثل شريان الحياة الرئيسي للأقسام الحيوية والمنقذة للحياة داخل المستشفيات وللمرضى في منازلهم، مطالبة بفتح المعابر فورا لإدخال المعدات الفنية وقطع الغيار، والتوريد العاجل لمحطات أكسجين جديدة لتجنب فاجعة إنسانية وشيكة.