لتحدي الحر.. طريقة عمل كيكة بسكويت القرفة الباردة

كيكة بسكويت القرفة الباردة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها لأولادك في المنزل بمذاق شهي بالأخص خلال فصل الصيف.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة بسكويت القرفة، فيما يلي….

مقادير كيكة بسكويت القرفة الباردة



● 300 جم بسكويت قرفة

● 200 جم شوكولاتة

● 100 جم زبدة

● 1/2 كوب زبدة بسكويت القرفة

● 1 علبة حليب مكثف محلى

● فراولة وبسكويت للوجه

● شوكولاتة مذوبة وزبدة قرفة للوجه

طريقة تحضير كيكة بسكويت القرفة الباردة



في الكسارول يوضع الحليب المكثف المحلى مع الشوكولاتة المذوبة

ثم تضاف زبدة بسكويت القرفة ويقلب المزيج جيدا على النار حتى يتجانس

ثم تضاف الزبدة

في بولة يكسر البسكويت ثم يغلف بخليط الشوكولاتة والحليب المكثف

نحضر قالب انجليش كيك ثم يبطن بالنايلون

يوضع خليط البسكويت في قالب الانجليش كيك المبطن ويوضع بشكل متساوي ويدخل الثلاجة حتى يتماسك ثم تزين الكيكة ببسكويت القرفة والفراولة وزبدة البسكويت وتقدم.