تحرير 35 محضرًا خلال حملات مكثفة بكفر بلضم وأبشواي الملق بمركز قطور وكفر الزيات وسمنود

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى كفر بلضم وأبشواي الملق بمركز قطور، إلى جانب الحملات التي نفذتها إدارات تموين كفر الزيات وسمنود وقطور.

أسفرت الحملات عن تحرير 35 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات بقرى كفر بلضم وأبشواي الملق عن تحرير 11 محضرًا، منها 5 محاضر تموينية شملت مخالفتي نقص وزن بواقع 14 و9 جرامات، ومخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 8 محاضر بإدارة تموين كفر الزيات، شملت 4 مخالفات نقص وزن، و3 مخالفات امتناع عن البيع، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، بينما أسفرت الحملات بإدارة تموين سمنود عن تحرير 8 محاضر بواقع 6 مخالفات نقص وزن ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فيما أسفرت الحملات بإدارة تموين قطور عن تحرير 8 محاضر تضمنت 6 مخالفات نقص وزن ومخالفتين لعدم وجود لوحة تشغيل.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز والحفاظ على حقوق أهالينا ووصول الدعم إلى مستحقيه.