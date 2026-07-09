تامر أمين: كرهتونا في ميسي.. رئيس الفيفا كأنه جاله خبر وفاة بعد هدف مصر

شنّ الإعلامي تامر أمين هجومًا حادًا على جياني إنفانتينو، متهمًا الاتحاد الدولي بالمبالغة في مجاملة النجوم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، مؤكدًا أن الأخير لا يحتاج إلى أي دعم أو تفضيل بعد الإنجازات التي حققها طوال مسيرته.

منتخب مصر

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامجه على قناة النهار، إن ميسي "حقق كل شيء"، مضيفًا: "كرهتونا في ميسي... خد الكرة الذهبية وكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وكل البطولات، لسه محتاج يتجامل ويتدلع؟".

كما علّق على رد فعل إنفانتينو عقب تسجيل منتخب مصر هدفه، قائلًا إن رئيس الفيفا بدا وكأنه تلقى "خبر وفاة"، بينما كانت المقصورة تضم أيضًا باتريس موتسيبي وهاني أبو ريدة، مشيرًا إلى أن الجميع احتفل بالهدف باستثناء إنفانتينو.

وأضاف أن المشهد تكرر بعد إهدار ميسي ركلة جزاء، معتبرًا أن رئيس الفيفا أظهر انفعالًا لا يليق بمنصبه، مطالبًا بأن يكون أكثر حيادًا باعتباره المسؤول الأول عن كرة القدم في العالم.

واختتم تامر أمين تصريحاته بسخرية، قائلًا إن إنفانتينو حاول لاحقًا احتواء الانتقادات التي طالته بعد انتشار الفيديوهات، إلا أن ردود أفعاله، على حد وصفه، أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.