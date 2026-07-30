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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. أسعار و صور

نيسان جوك موديل 2027
نيسان جوك موديل 2027
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 نيسان جوك موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان جوك موديل 2027 ، وتنتمي جوك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد نيسان جوك موديل 2027

 نيسان جوك موديل 2027

تتوافر سيارة نيسان جوك موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4210 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1593 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2636 مم .

محرك نيسان جوك موديل 2027

 نيسان جوك موديل 2027

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 46 لتر، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان جوك موديل 2027

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

 نيسان جوك موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان جوك موديل 2027 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب .

سعر نيسان جوك موديل 2027

 نيسان جوك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 174 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 245 ألف جنيه .

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