قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الصينية باليابان تحث رعاياها على توخي الحذر من مخاطر الزلازل
تحرك برلماني لمضاعفة الصادرات المصرية وبناء آلاف الشركات المصدرة خلال سنوات قليلة
استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قرار جمهوري بتجديد تعيين أشرف مجاهد نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 28 شخصًا
الأرصاد الجوية اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 31 محافظة
مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية
زيلنسكي يعلن مقتل 8 أشخاص وإصابةالعشرات في هجوم صاروخي روسي واسع
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
الحكومة : هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة
الأرصاد الجوية تحذر: الحرارة تتجاوز الـ 43 درجة في تلك الأيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات نيسان ماجنايت 2027 الجديدة

نيسان ماجنايت 2027 الجديدة
نيسان ماجنايت 2027 الجديدة
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

نيسان ماجنايت موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان ماجنايت موديل 2027، وتنتمي ماجنايت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

تأتى سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 3999 مم، وعرض 1758 مم، وارتفاع 1572 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2500 مم .

محرك نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

تحصل سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، وتحتاج إلي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 36 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان ماجنايت موديل 2027

زودت سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

نيسان ماجنايت موديل 2027

ويوجد بـ سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 أيضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

سعر نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 788 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 848 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 868 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .

صناعة السيارات ماجنايت ماجنايت موديل 2027 أبعاد نيسان ماجنايت محرك نيسان ماجنايت نيسان ماجنايت مواصفات نيسان ماجنايت موديل 2027 سعر نيسان ماجنايت سعر نيسان ماجنايت موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة : هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ترشيحاتنا

التأمين الصحي الشامل

سؤال برلماني بشأن خروج 65 وحدة صحية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

مجلس النواب

تحرك برلماني بخطة عاجلة لإنقاذ معلمي الحصة وحماية العملية التعليمية

مجلس النواب

تحرك برلمانى لمواجهة إعلانات الدجل الطبى بالفضائيات والسوشيال ميديا

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد