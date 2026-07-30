مواصفات نيسان ماجنايت 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

نيسان ماجنايت موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان ماجنايت موديل 2027، وتنتمي ماجنايت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

تأتى سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 3999 مم، وعرض 1758 مم، وارتفاع 1572 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2500 مم .

محرك نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

تحصل سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، وتحتاج إلي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 36 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان ماجنايت موديل 2027

زودت سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

نيسان ماجنايت موديل 2027

ويوجد بـ سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 أيضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

سعر نيسان ماجنايت موديل 2027

نيسان ماجنايت موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 788 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 848 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 868 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .