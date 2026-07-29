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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار أيه.. نيسان صنى أم شيفروليه أوبترا 2027

نيسان صنى إم شيفروليه أوبترا
نيسان صنى إم شيفروليه أوبترا
إبراهيم القادري
نتيجة الثانوية العامة 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان صنى وشيفروليه أوبترا موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد شيفروليه أوبترا موديل 2027

شيفروليه أوبترا موديل 2027

تأتى سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2027

شيفروليه أوبترا موديل 2027

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2027

شيفروليه أوبترا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

أبعاد نيسان صنى موديل 2027

نيسان صنى موديل 2027

تتوافر سيارة نيسان صنى موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4425 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1500 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

محرك نيسان صنى موديل 2027

نيسان صنى موديل 2027

تحصل سيارة نيسان صنى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان صنى موديل 2027

نيسان صنى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 835 ألف جنيه .

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