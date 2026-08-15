قبل المشاركة.. محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية في طرابزون

كشفت تقارير صحفية، عن إحداث تأثير كبير لمحمد صلاح، بعد انتقاله إلى طرابزون سبور التركي، وقبل المواجهة الأولى في الدوري التركي أمام قاسم باشا.

ويواجه فريق طرابزون سبور حاليا نظيره قاسم باشا، ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وحسب صحيفة "61saat" التركية أصبح محمد صلاح صاحب أكبر عدد من الأسماء التي طبعت على قمصان طرابزون سبور في تاريخ النادي في مؤشر جديد على حجم الشعبية التي اكتسبها النجم المصري منذ الإعلان عن انتقاله إلى الفريق.

وأشارت إلى أن الطلب يتركز بصورة أساسية على قمصان الموسم الجديد وهو ما يمثل دفعة تجارية مهمة لطرابزون سبور، سواء على صعيد مبيعات الأطقم أو زيادة الحضور الجماهيري المرتبط بالنجم المصري.

تذاكر موسمية

كان أرطغرل دوجان رئيس طرابزون سبور قد أعلن تجاوز النادي حاجز 25 ألف تذكرة موسمية للمرة الأولى في تاريخه بعدما وصلت المبيعات إلى 25 ألفا و190 تذكرة متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 14 ألفا و500 تذكرة.

وامتد تأثير الصفقة إلى مواقع التواصل الاجتماعي فقد وصل عدد المنشورات التي جمعت بين اسمي طرابزون سبور ومحمد صلاح إلى 74 ألفًا و700 منشور خارج تركيا، مقابل 59 ألفا و600 منشور داخل البلاد ليتجاوز حجم التفاعل خارج تركيا نظيره المحلي بنسبة 25%.