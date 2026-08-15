تراجع 10 جنيهات.. سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 6250 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، السبت، إذ فقد سعر الجرام نحو 10 جنيهات مقارنة بمستواه أمس، بينما لم يتجاوز إجمالي التراجع نحو 60 جنيهًا خلال يومين.

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6250 جنيهًا للجرام من عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7142 جنيهًا للشراء و7085 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6547 جنيهًا للشراء و6595 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا، إلى 6250 جنيهًا للشراء و6200 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5358 جنيهًا للشراء و5314 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه للشراء، مقابل 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 4377 دولارًا للشراء و4376 دولارًا للبيع.