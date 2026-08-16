لمس موضع عفتها.. استئناف بائع على حكم حبسه في هتك عرض فتاة بالسلام

حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، جلسة 22 أغسطس لـ نظر الاستئناف المقدم من بائع ملابس متهم بهتك عرض فتاة بالقوة، أثناء تواجدها في المحل بمنطقة السلام، على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس عاما مع الشغل.

لمس موضع عفتها عنوة عنها

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حيازة سلاح أبيض “كتر”، وهتك عرض المجني عليها بالقوة، حيث استغل تواجد الفتاة بالمحل، وتحرش بها جسديا، ولمس موضع عفتها عنوة عنها، وعندما صرخت واستغاثت هرب في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من فتاة تتهم بائع بمحل ملابس بهتك عرضها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.