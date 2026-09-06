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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعمر 19 عامًا فقط.. لامين يامال يصل إلى المساهمة رقم 99 في مسيرته مع برشلونة

لامين يمال
لامين يمال
علا محمد

واصل الإسباني الشاب لامين يامال، نجم فريق برشلونة، كتابة الأرقام القياسية بقميص النادي الكتالوني، بعدما وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 99 مع الفريق الأول، رغم أن عمره لم يتجاوز 19 عامًا.

ويقدم يامال مستويات استثنائية منذ تصعيده إلى الفريق الأول لبرشلونة، وأصبح خلال فترة قصيرة أحد أهم العناصر الهجومية في تشكيل الفريق، بفضل قدرته الكبيرة على التسجيل وصناعة الأهداف.

ووصل النجم الإسباني إلى هذا الرقم بعد مسيرة قصيرة نسبيًا مع برشلونة، شهدت تسجيله العديد من الأهداف وصناعته أهدافًا لزملائه في مختلف المسابقات.

وكان يامال قد احتفل مؤخرًا بإنجاز تاريخي، بعدما أصبح أصغر لاعب يصل إلى 50 هدفًا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعمر 19 عامًا وشهر و18 يومًا، متفوقًا على الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

كما سجل يامال هدفين في فوز برشلونة على رايو فايكانو بنتيجة 5-2، في الجولة الأخيرة، ليصل إلى 50 هدفًا مع برشلونة، في رقم جديد يؤكد التطور الكبير الذي يحققه اللاعب منذ ظهوره الأول مع الفريق.

ولم تقتصر أرقام يامال على الجانب التهديفي، إذ يمتلك اللاعب سجلًا مميزًا في صناعة الأهداف، ليصبح مجموع مساهماته التهديفية مع برشلونة قريبًا من حاجز الـ100 مساهمة، وهو إنجاز استثنائي للاعب لا يزال في التاسعة عشرة من عمره.

ويأتي هذا التألق ليؤكد المكانة المتزايدة التي يحظى بها يامال داخل برشلونة، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق، كما تم اختياره مؤخرًا ضمن قادة الفريق للموسم الحالي، في ظل ثقة كبيرة من الجهاز الفني وزملائه.

وتشير أرقامه المتصاعدة إلى أن يامال يسير بخطوات سريعة نحو تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، في ظل امتلاكه سنوات طويلة أمامه لتطوير مستواه وزيادة حصيلته التهديفية مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

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