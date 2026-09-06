قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يتغير.. سعر الذهب في الصاغة الآن
إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا في ولاية جديدة
أبرزهم عمرو أديب ونشأت الديهي.. إعلاميون يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة بشأن قطع الأشجار
ضغوط أمريكية هائلة.. إسرائيل تخلي بؤرا استيطانية في الضفة الغربية
أخبار التكنولوجيا | تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً هل هي حقيقة أم فخ ؟.. ترجمة جوجل على آيفون تعمل بدون سماعات
ميكيل أرتيتا يدخل قائمة الكبار.. سادس أكثر مدرب تتويجًا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة
ويتكوف: المحادثات مع الرئيس الأوكراني مثمرة ومهمة
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026
عبد الغفار: صحة الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة يمثلان جزءاً أساسياً من العملية التعليمية
مراسل القاهرة الإخبارية : انتهاء اجتماع ويتكوف وكوشنر مع زيلينسكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديانج أساسياً مع فالنسيا أمام برشلونة

ديانج
ديانج
عمرو مصطفى

يتواجد لاعب الوسط المالي آليو ديانج، نجم الأهلي السابق، في التشكيل الأساسي لفريق فالنسيا خلال مواجهة برشلونة، المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويعتمد كارلوس كوربران، المدير الفني لفريق فالنسيا، على ديانج في خط وسط الفريق، في مواجهة قوية أمام برشلونة، وسط رغبة الخفافيش في تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالنقاط الثلاث.

وجاء تشكيل فالنسيا لمواجهة برشلونة كالتالي:

ستول ديمتريفيسكي في حراسة المرمى، وأمامه بابلو مافيو، بيبيلو، أرناو مارتينيز، مختار دياخابي، وخيسوس فاسكيز، وفي خط الوسط دافيد أوتوربي، آليو ديانج، فيليب أوجرينيك، وخافي جيرا، بينما يقود أرنو دانجوما خط الهجوم.

وتعد مواجهة برشلونة اختبارًا قويًا لديانج، الذي يسعى لتقديم مستوى مميز مع فالنسيا وإثبات قدراته في منافسات الدوري الإسباني، خاصة أمام أحد أبرز فرق المسابقة. ويأمل اللاعب المالي في الظهور بصورة قوية خلال اللقاء والمساهمة في تحقيق فالنسيا نتيجة إيجابية.

ديانج ضد حمزة عبدالكريم .. مواجهة أهلاوية في الدوري الإسباني بين برشلونة وفالنسيا

 

يستعد فريق برشلونة، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، لخوض مواجهة قوية أمام فالنسيا،  مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان أليو ديانج نجم النادي الأهلي السابق قد انتقل لصفوف نادي فالنسيا الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الماضي ليمنح المباراة أمام برشلونة طابع خاص بالنسبة لجماهير المارد الأحمر التي تتابع أداء حمزة عبدالكريم في النادي الكتالوني.

ويحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2026-2027.

ويقود ثنائي الأهلي حمزة عبدالكريم وأليو ديانج قائمة برشلونة وفالنسيا قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإسباني

وشارك حمزة عبدالكريم في لدقائق الأخيرة من المباراة الأخيرة مع برشلونة أمام رايو فاليكانو فيما لعب أليو ديانج في المباريات الثلاثة السابقة مع فالنسيا لكن لدقائق معدودة أيضا.

ديانج الأهلي فالنسيا برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الزمالك

نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

ترشيحاتنا

بركات

قرار عاجل من لجنة الاستئناف بخصوص عقوبة محمد بركات مدرب الشرقية إنبي بسبب مباراة الأهلي

أحمد فتوح

موقف المهدي سليمان وأحمد فتوح من المشاركة أمام أبو قير للأسمدة| تفاصيل

حسين لبيب

مجلس الزمالك يهنئ اللجنة الأولمبية بإنجاز دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد