ديانج أساسياً مع فالنسيا أمام برشلونة

يتواجد لاعب الوسط المالي آليو ديانج، نجم الأهلي السابق، في التشكيل الأساسي لفريق فالنسيا خلال مواجهة برشلونة، المقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويعتمد كارلوس كوربران، المدير الفني لفريق فالنسيا، على ديانج في خط وسط الفريق، في مواجهة قوية أمام برشلونة، وسط رغبة الخفافيش في تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالنقاط الثلاث.

وجاء تشكيل فالنسيا لمواجهة برشلونة كالتالي:

ستول ديمتريفيسكي في حراسة المرمى، وأمامه بابلو مافيو، بيبيلو، أرناو مارتينيز، مختار دياخابي، وخيسوس فاسكيز، وفي خط الوسط دافيد أوتوربي، آليو ديانج، فيليب أوجرينيك، وخافي جيرا، بينما يقود أرنو دانجوما خط الهجوم.

وتعد مواجهة برشلونة اختبارًا قويًا لديانج، الذي يسعى لتقديم مستوى مميز مع فالنسيا وإثبات قدراته في منافسات الدوري الإسباني، خاصة أمام أحد أبرز فرق المسابقة. ويأمل اللاعب المالي في الظهور بصورة قوية خلال اللقاء والمساهمة في تحقيق فالنسيا نتيجة إيجابية.

ديانج ضد حمزة عبدالكريم .. مواجهة أهلاوية في الدوري الإسباني بين برشلونة وفالنسيا

يستعد فريق برشلونة، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، لخوض مواجهة قوية أمام فالنسيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان أليو ديانج نجم النادي الأهلي السابق قد انتقل لصفوف نادي فالنسيا الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الماضي ليمنح المباراة أمام برشلونة طابع خاص بالنسبة لجماهير المارد الأحمر التي تتابع أداء حمزة عبدالكريم في النادي الكتالوني.

ويحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2026-2027.

ويقود ثنائي الأهلي حمزة عبدالكريم وأليو ديانج قائمة برشلونة وفالنسيا قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإسباني

وشارك حمزة عبدالكريم في لدقائق الأخيرة من المباراة الأخيرة مع برشلونة أمام رايو فاليكانو فيما لعب أليو ديانج في المباريات الثلاثة السابقة مع فالنسيا لكن لدقائق معدودة أيضا.