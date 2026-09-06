سنتكوم تكشف تداعيات حصار إيران .. 92 سفينة تغير مسارها وسط تصاعد التوتر

كشفت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» عن تداعيات متزايدة للتوتر المرتبط بإيران على حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن 92 سفينة غيّرت مسارها في ظل التطورات الأمنية المتسارعة بالمنطقة.

ويعكس هذا العدد حجم الضغوط التي تواجهها حركة التجارة والنقل البحري، في وقت تزداد فيه المخاوف من تأثير التوترات العسكرية على طرق الملاحة الرئيسية، وما قد يترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وتلجأ السفن التجارية إلى تغيير مساراتها عندما ترتفع المخاطر الأمنية في مناطق العبور، بهدف تجنب المناطق التي قد تشهد أعمالاً عسكرية أو تهديدات مباشرة، إلا أن هذه الخطوة قد تعني في المقابل زيادة مدة الرحلات وارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والنقل.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية الموقع الجغرافي لإيران، القريب من أحد أهم الممرات البحرية الحيوية لتجارة الطاقة العالمية. وأي اضطراب طويل الأمد في حركة السفن يمكن أن ينعكس على أسعار النفط والغاز، إضافة إلى تكاليف الشحن وأسعار السلع في الأسواق الدولية.

ويحمل إعلان «سنتكوم» دلالة إضافية على أن تداعيات التوتر لم تعد تقتصر على الجانب العسكري أو السياسي، وإنما بدأت تمتد بصورة مباشرة إلى قطاع الملاحة والتجارة الدولية.

ويترقب المجتمع الدولي تطورات الوضع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار المخاوف من اتساع نطاق التوتر وانعكاساته على أمن الملاحة. فكلما طال أمد حالة عدم الاستقرار، زادت احتمالات اضطرار مزيد من شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها، وهو ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على حركة التجارة العالمية



