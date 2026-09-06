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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 29 حالة تعدٍ على المباني بإجمالي مساحة 2530 م² خلال حملات إزالة التعديات بالبحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات

تواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لتحقيق المستهدف من أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر المقبل.

أسفرت حملات الإزالة المنفذة بمراكز ومدن المحافظة -وفق بيان اليوم الأحد- عن إزالة 29 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 2530 م²، في إطار الجهود المتواصلة للتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات، واسترداد حقوق الدولة.

وأكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر -في البيان- ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، ومنع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وشددت على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات فى المهد والتعامل الفورى معها ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

محافظة البحيرة التعديات الأراضي الزراعية

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